Prisão preventiva para alegado traficante de droga após apreensão significativa em São Miguel

Um homem ficou em prisão preventiva por ser suspeito de tráfico de droga em São Miguel, nos Açores, numa operação em que foi feita "uma das mais significativas apreensões" de droga sintética deste ano na maior ilha açoriana.

A informação foi avançada esta sexta-feira pelo Comando Regional da PSP, explicando que a operação policial, com a "execução de várias buscas, entre elas uma busca domiciliária, possibilitou a descoberta e apreensão de uma quantidade significativa de estupefaciente de origem sintética", que permitiria preparar "cerca de 3.000 doses individuais para consumo".

Durante a operação, segundo o comunicado de imprensa divulgado, foram ainda detetadas outras tipologias de droga e artigos relacionados com o alegado tráfico, bem como um automóvel.

O arguido, de 33 anos e residente no concelho da Lagoa, operava em "várias freguesias dos concelhos da Lagoa, de Vila Franca do Campo e da Ribeira Grande".

Nesses locais, "procedia à venda direta de heroína e de droga sintética a habituais consumidores de substâncias psicotrópicas", e "distribuía a outros traficantes doses de droga sintética pronta a ser comercializada para posterior venda".

Ao longo dos últimos dois anos, o suspeito foi alvo de várias abordagens por parte das autoridades policiais, nas quais foram apreendidas "pequenas quantidades de produto estupefaciente". O suspeito alegava ser "mero consumidor de drogas duras".

As diligências de recolha e a consolidação de prova permitiram, no entanto, apurar que o tráfico "atingia uma dimensão muito mais significativa".

"Após ter sido presente a interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada, o arguido aguardará o desenrolar do processo sujeito à medida de prisão preventiva", lê-se no comunicado.

A Divisão Policial de Ponta Delgada sublinha "a tremenda importância dos resultados obtidos" na operação de combate ao tráfico de droga realizada no concelho da Lagoa.