Prisão preventiva para amigas que estrangularam e esquartejaram jovem de 21 anos no Algarve

As duas mulheres detidas por serem suspeitas de matar e desmembrar um jovem de 21 anos, no Algarve, ficaram em prisão preventiva.Os crimes ocorreram entre os dias 20 e 25 de março deste ano. A vítima, Diogo Gonçalves, foi desmembrada, tendo partes do corpo sido encontradas nas zonas de Sagres e Tavira.A investigação da Polícia Judiciária permitiu a recolha de relevantes elementos de prova que culminaram na quinta-feira passada na detenção das duas amigas que estrangulam e esquartejam o jovem.As suspeitas têm 19 e 23 anos, residem no Algarve e não têm antecedentes criminais.