Prisão preventiva para assaltantes a armazém na Trofa

Um homem com mandado de detenção internacional ficou em prisão preventiva e outro obrigado a apresentações bissemanais após terem sido detidos na Trofa por tentativa de furto em armazém, informou esta terça-feira o Comando Territorial do Porto da GNR.Segundo a Guarda, a detenção dos dois homens, com 32 e 35 anos, ocorreu na segunda-feira por furto de material em armazém, na localidade de Covelas, tendo sido apanhados na sequência de uma denúncia de uma central de alarmes.Uma vez no local, acrescenta a nota de imprensa, os militares "constataram que o armazém estava a ser alvo de furto", tendo os suspeitos recorrido a "um objeto em ferro" para efetuar o "arrombamento de um dos portões da empresa" para roubar uma "viatura com material no seu interior, avaliado em cerca de 1.500 euros".Apesar da sua tentativa de fuga, os dois homens acabaram detidos, tendo as diligências entretanto efetuadas permitido verificar "que a viatura em que os suspeitos seguiam, avaliada em cerca de 30 mil euros, tinha sido furtada na localidade de Castro Daire, em setembro de 2018", sendo ainda "apreendido um aparelho destinado a inibir sinais de alarme".Os detidos, com "antecedentes criminais pela prática de crimes de furto", foram "presentes na segunda-feira no Tribunal Judicial de Matosinhos", acrescentou a nota de imprensa.Ao detido de 32 anos, acrescenta o comunicado, "foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, por ter pendente um mandado de detenção internacional para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de 18 meses", enquanto ao "homem de 35 anos, foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência".