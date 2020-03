Prisão preventiva para casal de Évora suspeito de tráfico de droga

O Tribunal de Évora decretou a prisão preventiva de um casal suspeito de tráfico de droga, em cuja residência, nesta cidade, a PSP apreendeu 288 doses de heroína e 400 euros em dinheiro, foi hoje revelado.

O Comando Distrital da PSP de Évora, em comunicado enviado à agência Lusa, indicou que o casal, de 43 e 50 anos, foi detido no âmbito de uma investigação pelo crime de tráfico de estupefacientes, que envolveu o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliária.

Durante as buscas efetuadas ao imóvel dos suspeitos, em Évora, os agentes da Polícia apreenderam "400 euros em dinheiro, 288 doses de heroína, quatro doses de haxixe, uma balança de precisão, vários telemóveis e artigos usados no acondicionamento do estupefaciente".

"Os detidos foram presentes à autoridade judiciária, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", a mais gravosa, referiu a PSP.