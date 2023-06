Prisão preventiva para dois detidos em operação internacional contra tráfico de droga

Uma operação internacional levou à apreensão de "considerável quantidade de cocaína" em Portugal e no Uruguai, dissimulada em pranchas de surf, tendo ainda sido detidos três homens, dois dos quais em Portugal, que ficaram em prisão preventiva.

A Operação Íris, explicou a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado, foi levada a cabo em Portugal pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e no quadro de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, tendo decorrido "nos últimos dias, em conjunto com as autoridades do Uruguai, Itália e Espanha, numa operação internacional de combate ao tráfico de estupefacientes".

Segundo a PJ, foram detidos três homens, "sobre os quais recaem fortes suspeitas de integrarem um grupo criminoso, dedicado ao tráfico de cocaína entre a América Latina e o Continente Europeu, sendo que duas das detenções se efetivaram em flagrante delito em território nacional e a terceira em Itália, em cumprimento de mandado de captura internacional emitido pelas competentes autoridades do Uruguai".

A PJ adianta ainda que "as investigações prosseguem" e que os dois detidos em Portugal já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo sido decretada prisão preventiva como medida de coação.

"No decurso desta operação foi possível proceder à apreensão, em território nacional e no Uruguai, de considerável quantidade de cocaína que se encontrava cuidadosamente dissimulada em seis pranchas de surf, que haviam sido despachadas por carga aérea, daquele país da América Latina para Portugal", lê-se no comunicado da PJ.