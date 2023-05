Prisão preventiva para dois dos suspeitos da morte do pianista encontrado sem vida em poço

O corpo do pianista Pedro Queiroz, de 62 anos, foi encontrado num poço na Moita, com os pés e mãos atados, no dia 16 de março.



Pedro Queiroz terá tido um desentendimento com um dos detidos, seu fornecedor de droga. Este terá agredido Pedro Queiroz com a ajuda de outro dos detidos deixando-o inanimado. De seguida, o pianista foi amarrado, amordaçado e fechado no interior da casa de banho onde acabou por morrer dias depois.

Dois dos suspeitos pela morte do pianista encontrado sem vida num poço ficaram esta sexta-feira em prisão preventiva. Os outros dois acusados saíram em liberdade, com apresentações semanais às autoridades.Os quatro suspeitos foram ouvidos esta sexta-feira no Tribunal do Barreiro.