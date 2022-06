Prisão preventiva para dois dos suspeitos de espancarem jovem à porta de discoteca

Dois dos suspeitos, de nacionalidade brasileira, detidos pelas agressões à porta de uma discoteca, em Fafe, ficaram, esta quinta-feira, em prisão preventiva depois de presentes a primeiro interrogatório no tribunal de Guimarães. Os homens fizeram várias feridos, um deles, de 24 anos, está internado em estado grave no Hospital de Braga.Um terceiro elemento do grupo, que espancou o jovem à porta da discoteca durante a madrugada deste domingo, que esta quarta-feira às instalações da PJ de Braga, ficou em liberdade com apresentações períodicas, tendo ainda de apresentar o passaporte. As autoridades foram buscá-lo ao Porto, onde estava escondido em casa de amigos.Em interrogatório na Polícia Judiciária de Braga, os três arguidos confessaram o crime e, segundo a defesa, mostraram-se arrependidos.Um quarto suspeito ainda está em fuga.