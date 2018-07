Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para dois homens por furto qualificado em Évora

Medida de coação mais gravosa foi aplicada após primeiro interrogatório judicial.

Por Lusa | 15:11

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Évora determinou a prisão preventiva de dois homens, de 31 e 33 anos, indiciados pela prática de dois crimes de furto qualificado, na cidade alentejana, foi divulgado esta quinta-feira.



A medida de coação mais gravosa foi aplicada, na quarta-feira, após primeiro interrogatório judicial dos dois arguidos, divulgou esta quinta-feira o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora na sua página de Internet.



Segundo o DIAP de Évora, os dois homens são suspeitos de terem furtado do interior de dois automóveis "bens e valores num total que ascende a mais de 3.500 euros", utilizando o método de arrombamento.



De acordo o DIAP, os factos ocorreram na terça-feira de manhã, na via pública, em Évora, tendo os arguidos sido detidos, em flagrante delito, pela PSP.



No comunicado, pode ler-se que o juiz decidiu aplicar aos arguidos a medida de coação de prisão preventiva por considerar que se verificam "perigos de continuação da atividade criminosa, de perturbação da ordem e tranquilidade públicas e de fuga".