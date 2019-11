Prisão preventiva para dois homens que faziam "abastecimento" de heroína em Bragança

Os dois principais suspeitos de pertencerem a uma rede de abastecimento de heroína a Bragança ficaram em prisão preventiva depois de ouvidos em primeiro interrogatório no Tribunal, informou esta terça-feira a PSP.De acordo com Bruno Machado, comissário no Comando Distrital de Bragança da Polícia, esta é a terceira vez que os dois homens são detidos e nas duas anteriores foram condenados e cumpriram pena pelo mesmo crime de tráfico de droga. As detenções ocorreram no domingo à noite, na cidade de Bragança, numa operação em que foi identificado ainda um terceiro suspeito que acabou por ser posto em liberdade depois de ter sido constituído arguido. Os três homens têm idades entre os 46 e os 59 anos e residem na cidade de Bragança.Segundo Bruno Machado, os suspeitos pertencem a um grupo "muito forte na distribuição de heroína na cidade de Bragança" e "parte do tráfico era feito na via pública". O grupo estava a ser investigado desde março e foi detido na noite de domingo, numa operação policial em que foi apreendida heroína suficiente para 800 doses individuais e 1.500 euros em dinheiro. Foi ainda apreendida uma balança de precisão, artefactos próprios para doseamento e embalagem de droga, um automóvel e telemóveis alegadamente usados para estabelecer as comunicações do grupo.A PSP concluiu que "este grupo de indivíduos de forma reiterada garantia o principal abastecimento de heroína aos consumidores de Bragança". A Polícia acredita que com esta operação policial terminou "com um dos focos de distribuição direta na cidade"