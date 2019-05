Prisão preventiva para dono de hamburgueria que matou cliente à facada em Setúbal

O proprietário da haburgueria 'Chapa Quente', Christian Pimentel, de 38 anos, na Praça da Independência, em Setúbal, que matou um cliente à facada ficou esta quinta-feira em prisão preventiva, acusado de homicídio simples.Marlon Sampaio, de 39 anos, terá pegado numa cadeira e tentou agredir Christian Pimentel. Ambos são brasileiros e Christian foi ao balcão buscar uma faca.Era pequena, não conseguia atingir o cliente e foi buscar outra de maiores dimensões. Esfaqueou várias vezes Marlon Sampaio, que morreu ainda no local.Recorde-se que a filha do homicida, de apenas dois anos, estava no local acompanhada pela mãe e assistiu ao crime.Segundo o que oconseguiu apurar, os dois intervenientes estavam alcoolizados.Na altura do incidente, o agressor entregou-se às autoridades.