João Pereira, ex-vereador do Bloco de Esquerda de Olhão, que é suspeito de pertencer a uma rede criminosa que apropriou de terrenos abandonados em vários concelhos do Algarve, num golpe que lhes rendeu 10 milhões, ficou esta sexta-feira em prisão preventiva.O ex-vereador, que foi expulso do partido em 2011 por ter estado envolvido noutros processos ligados a burlas, foi detido quarta-feira na ‘Operação Senhores da Terra’...