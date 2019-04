Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para homem acusado de homicídio depois de rixa em Salvaterra de Magos

Briga entre os dois homens ocorreu num café, enquanto decorria um jogo de futebol transmitido na televisão.

O Ministério Público deduziu acusação contra o homem que, em 07 de outubro passado, terá matado um homem com o qual se havia envolvido em confronto físico num café de Marinhais, Salvaterra de Magos.



Em comunicado, a Procuradoria da Comarca de Santarém afirma que foi deduzida acusação para eventual julgamento, perante tribunal coletivo, do arguido, atualmente em prisão preventiva, por estar indiciado pela prática de um crime de homicídio.



A briga entre os dois homens ocorreu num café, enquanto decorria um jogo de futebol transmitido na televisão, e terminou com a morte de um dos contendores, indica a nota, adiantando que está em curso o prazo para eventual abertura de instrução.