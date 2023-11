Prisão preventiva para homem de 26 anos detido nos Açores na posse de heroína

Um homem de 26 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido, em flagrante delito, no concelho da Lagoa, ilha de São Miguel, na posse de 110 doses de heroína, anunciou esta sexta-feira a PSP.

De acordo com o Comando Regional da PSP dos Açores, o suspeito aproveitava-se de um "cenário de tráfico de estupefacientes, com venda direta ao consumidor, cuja atividade se concretizava no local onde se deslocava diariamente uma carrinha afeta a uma instituição, ao serviço de reabilitação e tratamento de toxicodependentes".

A força policial refere que o suspeito, no momento em que se deslocavam àquele local "vários indivíduos em tratamento de dependências relacionadas com derivados de opiáceos, aliciava-os com a aquisição de doses individuais de heroína e da vulgarmente designada droga sintética".

A PSP desenvolveu, entretanto, segunda-feira, uma operação em que abordou o suspeito, tendo sido possível "localizar e apreender na posse do arguido 110 doses de heroína pronta a ser comercializada".

Na sua posse estavam ainda "outros utensílios relacionados com a atividade de traficância", sendo que já em 2022 "havia sido intercetado e detido no exato momento em que procedia à venda direta de estupefaciente de origem sintética no local da freguesia do Cabouco", no concelho da Lagoa.

O suspeito encontra-se em regime de prisão preventiva após ter sido presente ao Tribunal de Ponta Delgada.

Entretanto, o Comando Regional dos Açores da PSP refere que, durante as primeiras semanas de vigência da "Nova Lei da Droga", que veio descriminalizar a detenção e a aquisição de estupefaciente, "só no concelho da Lagoa procedeu à detenção de seis indivíduos por tráfico de estupefacientes de origem sintética", sendo que quatro ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.