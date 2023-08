Prisão preventiva para homem de 48 anos por tentativa de homicídio em Lisboa

Um homem, com 48 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de tentativa de homicídio, com recurso arma de fogo, de um homem de 25 anos, em Lisboa.

"O crime ocorreu no passado dia 4 de junho, na sequência de uma altercação mantida entre agressor e a vítima, relacionada com uma dívida, cuja natureza não ainda possível determinar com exatidão, mas que estará relacionada com atividades ilícitas", diz o comunicado da PJ.

A vítima atingida com gravidade na zona abdominal, "tendo permanecido internada em meio hospitalar por longo período temporal e ficando com sequelas, que já levaram a outros períodos, posteriores, de internamento hospital"

Presente às Autoridades Judiciárias competentes, o detido ficou em prisão preventiva.