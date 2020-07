Prisão preventiva para homem detido na Pontinha por tráfico de droga e posse ilegal de arma

Um homem de 41 anos foi detido na segunda-feira por suspeitas de tráfico de droga e posse ilegal de arma, na sequência de buscas à sua residência na zona da Pontinha, Odivelas, informou a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa refere que o suspeito procedia à venda de drogas na zona, tendo sido intercetado e detido na sua residência, local utilizado para a preparação do produto.

Segundo a PSP, o homem faz parte de um grupo do qual também já foram detidos outros suspeitos e que era responsável pela introdução e venda de estupefaciente na zona do Cartaxo, no distrito de Santarém, e no concelho de Odivelas.

Durante as buscas à residência do suspeito, que já foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva, foram apreendidas várias armas, uma balança de precisão, 848 doses de haxixe, um telemóvel e 70 euros em numerário, entre outros objetos.