Prisão preventiva para homem detido por tráfico de droga em Odemira

Ficou em prisão preventiva o homem de 60 anos, que a GNR deteve na segunda-feira, em São Teotónio (Odemira), suspeito da prática dos crimes de tráfico e cultivo de estupefacientes, que irá aguardar julgamento em prisão preventiva.

Segundo fonte da GNR, a detenção surgiu "na sequência de uma investigação que durou dois meses pelo crime de cultivo e tráfico de estupefacientes", tendo sido possível apurar "que o suspeito cultivava cannabis na sua residência e comercializava o produto na zona de Odemira e Lisboa".

No decorrer da ação foi dado cumprimento a três mandados de busca, dos quais um à residência do suspeito e dois aos seus veículos, tendo sido apreendidas 9.600 doses de cannabis, uma caçadeira, uma pistola de airsoft, uma réplica de arma de fogo, dois portáteis, dois tablets, dois telemóveis, um veículo e 850 euros em dinheiro.

A mesma fonte acrescenta que "no decorrer das buscas ainda foi apreendido diverso material utilizado na produção e preparação do estupefaciente, nomeadamente produtos químicos, sistemas de ventilação, rega e calor", produtos "que permitiam o total controlo da temperatura, exposição de luz e todos os elementos do cultivo, para promover uma colheita contínua".

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Odemira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva que vai cumprir no Estabelecimento Prisional de Beja.