Prisão preventiva para homem extraditado do Reino Unido por rapto, roubo e tráfico de drogas

A Polícia Judiciária (PJ) extraditou um detido, de 32 anos, pelos crimes de roubo, rapto e tráfico de drogas, na sequência de um mandado de detenção europeu pelas autoridades do Reino Unido.O homem, que integrava um um grupo de três cidadãos estrangeiros que atuavam tanto em Portugal como em Espanha, praticou os crimes em 2018, avança em comunicado a PJ.Os outros dois membros do grupo foram detidos em Espanha, em maio de 2019, e foram extraditados para Portugal na sequência de um mandado de detenção europeu.A investigação permitiu esclarecer as circunstâncias de rapto, com grande violência sobre a vítima, e ainda as circustâncias em que ocorreram os crimes de roubos à mão armada, em estabelecimentos comerciais e tráfico de drogas.O grupo já estava referenciado pelas autoridades portuguesas, espanholas e do Reino Unido.O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes e ficou em prisão preventiva.