Prisão preventiva para homem que agredia a mãe em casa na Guarda

Um homem de 52 anos foi esta terça-feira detido pela GNR da Guarda por agredir a mãe de forma continuada, naquele concelho.Os militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas da GNR receberam a denúncia e após diligências apuraram que o suspeito agredia "física e psicologicamente" a mãe, de 70, com quem vivia. A relação entre mãe e filho era conturbada, muito por culpa do comportamento conflituoso do último.O homem, reincidente no mesmo tipo de crime, foi presente ao Tribunal da Guarda na terça-feira e ficou sujeito às medidas de coação de prisão preventiva a cumprir em estabelecimento com hospital psiquiátrico.