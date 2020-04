Prisão preventiva para homem que agredia e ameaçava pais e companheira em Lousada

Um jovem de 22 anos ficou em prisão preventiva pelo crime de violência doméstica. De acordo com comunicado da GNR, o homem, toxicodependente, agredia os pais e a companheira, de 47, 52 e 19 anos.



O Comando Territorial do Porto, tinha detido o homem na passada quarta-feira, 15 de abril, por violência doméstica, injúrias agravada e resistência e coação sobre funcionário, no concelho de Lousada.





"Batia-lhes, empurrava-os, insultava-os e ameaçava-os de morte, tendo chegado mesmo a pegar fogo à roupa da companheira", pode ler-se no comunicado.

"O suspeito, com um historial de comportamentos desajustados e agressivos, provocou vários danos materiais no interior da habitação.No decorrer da busca domiciliária, foi apreendido ao suspeito um taser, 2,7 gramas de cannabis e uma arma branca utilizada nas ameaças", continua a nota.