Prisão preventiva para homem que agrediu companheira e patrão com machado

Ficou em prisão preventiva o homem de 30 anos que a GNR de Sines deteve, esta quinta-feira, por ter atacado a companheira e o patrão desta com um machado, num armazém que fica situado na Zona Industrial e Logística de Sines.

Segundo fonte da GNR, a mulher e o patrão conseguiram refugiar-se dentro do armazém e não sofreram ferimentos.

O homem que não conseguiu atingir as vitimas, acabou por provocar danos no portão do armazém e em três carros da empresa que estavam estacionados junto do armazém.

A GNR de Sines foi alertada pelas 8h40 horas e deteve o homem em flagrante.

O homem é acusado de homicídio na forma tentada, por ofensas à integridade física, ameaças, danos em propriedade.

O suspeito tinha sobre ele pendente uma queixa por violência doméstica, formalizada pela sua companheira, e foi presente ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Setúbal, que lhe decretou prisão preventiva.