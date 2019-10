Prisão preventiva para homem que agrediu pais com uma navalha em Portalegre

O Tribunal de Portalegre decretou esta segunda-feira a medida de coação de prisão preventiva ao homem que agrediu os pais na sua habitação com uma navalha, no sábado, em Portalegre, disse à agência Lusa fonte judicial.De acordo com a mesma fonte, o homem, com cerca de 40 anos, foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial e vai aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Elvas.O homem entregou-se à polícia, no sábado, após ter agredido os pais com "uma navalha tipo militar", disse à Lusa fonte da PSP, alegando desconhecer os motivos da agressão.Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, os agredidos são um homem de 66 anos e a mulher de 62, tendo a ocorrência sido registada na Rua de São Bartolomeu.Contactado hoje pela Lusa, o porta-voz da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), Ilídio Pinto Cardoso, adiantou que o estado de saúde do casal está a evoluir favoravelmente, após as intervenções cirúrgicas abdominais a que ambos foram sujeitos.A mesma fonte acrescentou que o casal está internado no serviço de cirurgia.