Prisão preventiva para homem que ameaçou de morte ex-mulher em Gondomar

Um homem, de 49 anos, ficou em prisão preventiva por violência doméstica, crime cometido sobre a ex-mulher e na presença do filho de ambos, de 10 anos, no concelho de Gondomar, distrito do Porto, indicou hoje a GNR.

"Na sequência de uma denúncia relacionada com uma situação de violência doméstica, os militares deslocaram-se à casa da vítima, uma mulher de 49 anos, que estaria a ser ameaçada de morte pelo ex-marido, na presença do filho de ambos, de 10 anos", relata a GNR, em comunicado, sublinhando que a detenção ocorreu na quinta-feira.

A nota acrescenta que os militares da GNR "surpreenderam o suspeito, alcoolizado e agressivo, a forçar a entrada da residência da vítima, tendo já arrombado uma janela e partido os vidros da mesma".

O homem, com antecedentes criminais por violência doméstica, foi detido por violação das medidas de coação que lhe tinham sido aplicadas anteriormente pelo tribunal

O detido foi presente na quinta-feira, dia da detenção, ao Tribunal Judicial do Porto, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A ação esteve a cargo dos militares do Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Fânzeres.