Prisão preventiva para homem que assassinou a mulher com mata-leão em Lisboa

O homem de 29 anos, preso na quarta-feira de manhã pelo homicídio da companheira, de 31 anos, com golpe de mata-leão, ficou em prisão preventiva.

A medida de coação foi aplicada por um juiz de instrução criminal do Tribunal de Lisboa.Soraia Alexandra, a vítima, morreu no hospital após ser espancada na casa onde vivia com o companheiro e os filhos. Ao que oconseguiu apurar, o crime terá ocorrido cerca das 3h00 da manhã, mas o alerta foi dado depois das 5h00 depois dos gritos ouvidos do apartamento.A mulher já havia apresentado queixa de violência doméstica contra o agressor, em 2011, mas o caso não chegou a ir a julgamento. Soraia Alexandra deixa agora dois filhos.