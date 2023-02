Prisão preventiva para homem que assassinou ex-companheira à facada em Gondomar

O suspeito de ter esfaqueado a ex-companheira, Carla Dias, até à morte em Gondomar, ouviu esta quinta-feira ser decretada a medida de coação de prisão preventiva depois de ser ouvido por um juiz do tribunal de instrução criminal do Porto.A vítima, de 43 anos, foi morta esta quarta-feira, no local onde a mulher trabalhava como empregada de limpeza. O agressor e vítima estavam em processo de divórcio litigioso e viviam separados há algum tempo.O suspeito usava pulseira eletrónica (Carla Dias tinha um botão de pânico) na sequência de um processo judicial por violência doméstica cometida e nunca aceitou a separação. O homem escapou do local mas acabou por se entregar, ao final da manhã, na esquadra da PSP de Gaia.O alerta foi dado, cerca das 09h30, para a equipa da viatura médica de emergência e reanimação para um esfaqueamento, num estabelecimento comercial, na rua dos Combatentes da Grande Guerra. Carla Dias entrou em paragem cardiorrespiratória e ainda foi alvo de manobras de reanimação. No entanto, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi verificado o local pela equipa da VMER.O suspeito foi detido pela PSP de Gaia e entregue à Polícia Judiciária do Porto. Depois das diligências da polícia científica, o corpo da mulher foi levado pelos pelos bombeiros de São Pedro da Cova para o instituto de medicina legal do Porto a fim de ser autopsiado. Carla Dias deixa uma filha com 11 anos.