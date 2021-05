Prisão preventiva para homem que atropelou e agrediu 'ex' em Elvas

O homem de 48 anos, que na passada sexta-feira atropelou e agrediu a sua ex-companheira num bairro de Elvas, ficou em prisão preventiva, após ter sido ouvido no Tribunal de Instrução Criminal desta localidade.



Tudo aconteceu na passada sexta-feira, este homem colocou-se em fuga e só na segunda-feira foi detido por elementos da PSP de Elvas. Em causa, estarão os crimes de violência doméstica agravada e de posse de arma proibida, o que foi suficiente para que o juiz colocasse este homem na prisão de Castelo Branco.





Pedro Bugio, advogado do arguido, revelou à saída do Tribunal que agora "a defesa irá concentrar-se nas provas que tem para apresentar e que são apenas do conhecimento do arguido e do seu advogado".