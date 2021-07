Prisão preventiva para homem que atropelou três pessoas em Reguengos de Monsaraz

O crime aconteceu na passada sexta-feira. Faltavam poucos minutos para as 23h00 quando um grupo chegou de carro ao café e pediu cervejas. Mas o dono recusou, alegando que só podia servir álcool se também estivessem a comer, devido à regras contra a Covid-19 em vigor. O grupo, que já estava alcoolizado, foi ao posto da GNR fazer queixa. Diziam estar a ser vítimas de racismo e arrancaram em direção ao ‘O Seu Café’, seguidos pelos dois militares. No local, os guardas deram razão ao dono do estabelecimento e foi nessa altura que começou a violência. Vídeos gravados por populares mostram um grupo de homens a agredir os presentes e depois a entrar no carro em que tinham chegado. Logo a seguir arrancaram e ‘varreram’ a esplanada com a viatura. Atropelaram três pessoas – uma delas, de 23 anos, ficou em estado grave e foi hospitalizada – e fugiram. Quando chegaram reforços, para dar apoio à patrulha, os agressores tinham desaparecido. O carro foi encontrado vazio horas depois e apreendido, tal como outra viatura.

O condutor do automóvel que atropelou três pessoas em Reguengos de Monsaraz (Évora), na sequência de desacatos, ficou esta quinta-feira em prisão preventiva.Em declarações à agência Lusa, o advogado Fábio Palhas indicou que o homem se entregou na quarta-feira, passou a noite nas instalações da PJ.(em atualização)