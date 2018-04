Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para homem que baleou o primo na cabeça em Aljustrel

Desentendimento entre familiares terminou em tiroteio.

Ficou em prisão preventiva o homem que baleou o primo após um desentendimento na noite de sábado durante o baile da Pinha, na aldeia de Rio de Moinhos, Aljustrel.



Pedro Guiomar, de 38 anos, pegou numa arma de fogo e atingiu com um tiro na cabeça André Sequeira, de 30 anos, quando este seguia de carro para casa.



A vítima ficou em estado considerado grave, mas ainda conseguiu caminhar até casa. Foi depois transportada de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa, onde se encontra com prognóstico estável.



Após o disparo, o agressor deslocou-se também a pé cerca de 50 metros até à sua residência. Barricou-se depois com a mulher e os dois filhos, de 10 e 12 anos, durante cinco horas. E acabou por se entregar à GNR.



A tentativa de homicídio ocorreu às 07h20. Em Rio de Moinhos ninguém consegue justificar este crime, até porque a vítima e agressor são considerados dois homens "tranquilos". "São pessoas impecáveis. Para um deles fazer o que fez teve que ser provocado. Mas não sei até que ponto", disse ontem ao CM um amigo do agressor.



GNR montou perímetro de segurança

Os militares da GNR acabaram por montar um perímetro de segurança junto à casa do agressor e cortaram várias ruas de Rio de Moinhos. Pedro Guiomar entregou-se sem oferecer resistência. O CM apurou que nunca colocou a sua família em perigo.



Foi depois conduzido para o posto da GNR de Aljustrel. As operações de socorro mobilizaram 14 operacionais e o helicóptero do INEM.



Foi sujeito a um primeiro interrogatório judicial em Ourique e ficou, esta segunda-feira, em prisão preventiva.