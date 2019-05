Prisão preventiva para homem que causou despiste da ex-companheira em Alcobaça

Um homem foi detido em Alcobaça pelos crimes de violência doméstica e atentado à segurança rodoviária, após ter perseguido a ex-companheira e embatido no veículo que aquela conduzia, levando-a a despistar-se, informou esta quinta-feira a GNR.O despiste ocorreu na sexta-feira, quando o homem, de 26 anos, "perseguiu a vítima, com o seu veículo", tendo "arremessado um objeto contra o vidro traseiro" do carro da ex-companheira, adianta a GNR.Após ter partido o vidro, o suspeito "embateu, propositadamente, no veículo da vítima, provocando um despiste na A19 [autoestrada que liga Batalha a Leiria]", pode ler-se no comunicado da GNR.A investigação da GNR permitiu ainda apurar que "ao longo da relação, a vítima, uma mulher de 26 anos", era "injuriada e ameaçada de morte com recurso a uma arma de fogo".A investigação dos dois crimes, um de violência doméstica e outro de atentado à segurança rodoviária, culminou na terça-feira com a detenção do suspeito.O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Alcobaça, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.