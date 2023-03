Um homem, de 37 anos, que agrediu a companheira, de 28, em Mirandela, ficou esta terça-feira em prisão preventiva. As agressões aconteceram na noite de domingo e foi o próprio homem que se entregou às autoridades para dar o alerta.A vítima permanece em coma induzido no Hospital de Santo António do Porto. De recordar que naquela noite, a mulher chegou a sofrer um traumatismo crariano grave.Ao que oconseguiu apurar, os filhos do casal foram entregues a um centro de acolhimento temporário.