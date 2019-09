Prisão preventiva para homem que esfaqueou 'ex' junto à filha bebé em Vila Real

O homem que esfaqueou a ex-companheira, de 33 anos, durante a madrugada de domingo em Parada de Cunhos, Vila Real, ficou em prisão preventiva. O autor do crime foi esta segunda-feira presente a a tribunal.O suspeito vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.Recorde que a mulher ficou gravemente ferida depois de ter sido brutalmente esfaqueada pelo ex-companheiro e deu entrada nos Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. O alerta foi dado às 02h25 de domingo, sendo que o ataque - com vários golpes - teve lugar à entrada do prédio, no Bairro da Telheira, em que a vítima reside com a filha que tem com o agressor, uma menina de apenas dois anos que assistiu a tudo.Ao que oapurou, a mulher decidiu separar-se do autor do crime, de 52 anos, há cerca de dois meses, alegadamente depois de ter descoberto que o mesmo estava à espera de outro filho de uma outra mulher.