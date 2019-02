Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para homem que espancou namorada na Reboleira

Agressões aconteceram junto a um supermercado.

16:31

Um homem que espancou a namorada junto a um supermercado na Reboleira, Amadora, no passado sábado, ficou em prisão preventiva.



As agressões conteceram no local de trabalho da vítima, que foi arrastada pela rua.



A companheira denunciou às autoridades ser vítima de violência doméstica por parte do companheiro.