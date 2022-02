Prisão preventiva para homem que furtava interior de veículos na Maia

O Tribunal da Instrução Criminal de Matosinhos aplicou, esta quinta-feira, a medida de coação de prisão preventiva para o homem de 35 anos que furtava o interior de veículos ligeiros de mercadorias no concelho da Maia.O arguido foi detido em flagrante pelo Comando Territorial do Porto da GNR, na passada quarta-feira, enquanto conduzia um veículo que havia sido também furtado a 4 de fevereiro, na Maia. As autoridades realizaram, ainda, uma busca ao veículo que continha no seu interior duas caixas de ferramentas profissionais, uma máquina multifunções, um arnês e um telemóvel.A investigação por furtos em interior de veículos, que aconteciam sobretudo nos concelhos da Maia e de Valongo, teve duração de um mês e foi levada a cabo por militares da Guarda que realizaram várias diligências para identificar, localizar e deter o homem. Segundo um comunicado da GNR, o homem quebrava os vidros de veículos ligeiros de mercadorias que se encontravam estacionados nas zonas da Maia e de Valongo para furtar materiais relacionados com a construção civil.A viatura e o material apreendido foram restituídos aos proprietários.