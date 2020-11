Prisão preventiva para homem que matou avó da companheira em Faro

O homem, de 59 anos, que foi detido por matar a avó da companheira, em Faro, ficou esta segunda-feira em prisão preventiva.sabe que o homicida vai ficar 14 dias em quarentena no estabelecimento prisional de Olhão, afastado dos restantes reclusos, até que seja definido o estabelecimento prisional definitivo para cumprir a medida de coação.Recorde-se que o homemA mulher, de 85 anos, foi assassinada com golpes de ferramenta no pescoço.