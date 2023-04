Prisão preventiva para homem que matou duas mulheres em ataque no Centro Ismaili

O autor do ataque no Centro Ismaelita, Abdul Bashir, que matou duas mulheres no dia 28 de março, ficou em prisão preventiva. O homem foi presente a um juiz de instrução criminal para conhecer a medida de coação esta quarta-feira. Foi levado para o Hospital Prisional de Caxias, onde vai ficar detido até à data do julgamento.O homicida ainda não tinha sido ouvido porque estava internado no Hospital de São José. No dia do ataque, foi neutralizado pela polícia com quatro tiros. A intervenção dos agentes da polícia terá poupado que o ataque vitimasse outras pessoas.De recordar que Abdul Bashir assassinou brutalmente Mariana Jadaugy, de 24 anos, e Farana, de 48 . Na sequência de golpes deferidos com uma faca, um professor do centro religioso ficou gravemente ferido. O crime chocou o país e abriu uma discussão acerca do acolhimento dos refugiados em território nacional.