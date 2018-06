Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para homem que matou filho em Sesimbra

Medida de coação foi conhecida esta sexta-feira.

15:04

O homem que matou o filho a tiro em Sesimbra ficou esta sexta-feira em prisão preventiva. A medida de coação foi anunciada esta sexta-feira, no Tribunal de Setúbal.



O arguido, de 62 anos, foi esta manhã presente a um juiz de instrução criminal, sujeito a primeiro interrogatório judicial e posteriormente foi-lhe aplicada a medida de coação no Tribunal de Setúbal.



O homicida vivia com os dois filhos, o jovem de 27 anos que abateu a tirou e a filha. O homicídio aconteceu no seguimento de uma discussão violenta entre pai e filho esta quinta-feira. Arguido poderá incorrer numa pena de prisão efetiva de mais de 20 anos.



Duas testemunhas tentaram evitar o crime, mas sem sucesso ndo alertado as autoridades.



A vítima, de 27 anos, foi morta a tiro de caçadeira no quintal da casa. O crime aconteceu ao final da tarde na Azoia, em Sesimbra.