O homicida que matou um idoso à facada em Paços de Ferreira ficou, esta terça-feira, em prisão preventiva.



‘Tino Padeiro’, como era conhecido, foi morto com várias facadas no peito e no pescoço, no quintal da casa onde vivia com a mulher, na Travessa da Barroca, em Frazão, Paços de Ferreira.

Tudo aconteceu na segunda-feira, pelas 14h00, na sequência de uma discussão entre a vítima, de 75 anos, e o homicida, André Santos, com cerca de 40 anos, por causa de uma disputa de terrenos.



Homicídio foi testemunhado por por alguns populares que retiveram o agressor até à chegada da GNR.