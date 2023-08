Prisão preventiva para homem que matou irmão à facada no Porto

O suspeito de ter esfaqueado, até à morte, o irmão mais velho, no passado sábado, no bairro de Contumil, no Porto, vai ficar em prisão preventiva com internamento na ala psiquiátrica de um estabelecimento prisional.



O homem, de 47 anos, está fortemente indiciado de ter esfaqueado, até à morte, no passado sábado, o próprio irmão, de 55 anos, na sequência de desacatos entre os dois, no bairro de Contumil, junto a Campanhã, no Porto. O arguido terá, também, agredido a mãe. Viviam todos na mesma casa.

O arguido, quando foi manietado pelos vizinhos, tinha ainda a faca usada no crime e um garfo. O homem tem um longo historial de esquizofrenia e já esteve internado, em várias vezes, em alas psiquiátricas.



O homem foi detido pela PSP e depois entregue à Polícia Judiciária do Porto. Responde pelo crime de homicídio.

A vítima mortal deixa dois filhos.