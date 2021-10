Prisão preventiva para homem que matou mulher de 18 anos a tiro em Alcobaça

,

O jovem de 19 anos que matou uma mulher de 18 a tiro no largo junto à estação de comboios da Martingança, Alcobaça , ficou esta quinta-feira em prisão preventiva.Mário Lopes é o principal suspeito da morte de Soraia Sousa, no domingo à noite. Planeou ao detalhe e com frieza o encontro, a forma como ia atrair a jovem e a sua execução.O suspeito está indiciado por homicídio qualificado, tendo sido detido na segunda-feira e esta quarta-feira levado a Tribunal, em Leiria, para ser sujeito ao primeiro interrogatório judicial.Na origem do crime esteve um acerto de contas. Soraia Sousa dedicava-se ao pequeno tráfico de droga e vendia produto fornecido por Mário Lopes.