O homem de 48 anos que na segunda-feira à tarde matou à facada o irmão, de 51, na aldeia da Moita, freguesia de Pernes, Santarém, ficou em prisão preventiva depois de ter sido esta quarta-feira presente a um juiz do Tribunal de Santarém para primeiro interrogatório judicial. Amadeu Duarte é descrito por quem conhece a família como um homem “violento” e “quezilento”.A vítima, Vítor Duarte, morreu após ter sido atingido com uma faca na artéria femoral, dentro da casa que partilhava com o irmão. Foi o próprio agressor quem deu o alerta do crime para o 112 e abriu a porta à GNR e aos operacionais dos Bombeiros Voluntários de Pernes, embora tenha firmado às autoridades ter sido ele atacado pelo irmão.Ao que oapurou, os irmãos mantinham uma relação tensa, pautada por episódios de violência. “A maioria das discussões que eles tinham era por causa de dinheiro”.