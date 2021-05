Prisão preventiva para homem que matou vizinho a tiro em Montemo-o-Velho

Ficou em prisão preventiva o homem, de 55 anos, que sexta-feira matou um vizinho a tiro e deixou outro gravemente ferido em Meãs do Campo, Montemor-o-Velho.O arguido foi este domingo sujeito a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Coimbra, tendo o juiz aplicado a medida de coação mais gravosa.João dos Prazeres fez disparos de carabina a partir da varanda de casa, atingindo mortalmente José Cascão, 70 anos, que estava no carro. Outro vizinho foi ver o que se passava e foi atingido num dos braços, que lhe foi amputado.