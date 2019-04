Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para homem que matou vizinho com um tiro de caçadeira

Autor do crime, de 86 anos, tinha por hábito controlar os passos do vizinho.

O homem que perseguiu e matou o vizinho com um tiro de caçadeira na Avenida Capitães de Abril, no Pinhal Novo, Palmela, ficou em prisão preventiva a aguardar julgamento.



O caso aconteceu esta quinta-feira à tarde, por volta das 17 horas, quando Manuel Catarino, de 86 anos, perseguiu e matou José Fernandes, de 62 anos.



O autor do crime foi este sábado presente a juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório, no Tribunal de Setúbal.



Já era habitual o suspeito controlar os passos da vítima e da mulher, a partir da varanda onde morava. No dia do crime, Manuel Catarino esperou que a vítima subisse até ao segundo andar – eram vizinhos e moravam no mesmo piso – e surpreendeu-o quando abriu a porta. José ouviu um barulho, virou-se e foi atingido com um disparo de caçadeira, no peito.