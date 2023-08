Prisão preventiva para homem que se quis suicidar depois de ter tentado matar a comoanheira na Maia

Um homem, de 45 anos de idade, ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido por tentativa de homicídio da companheira, na Maia, pela Polícia Judiciária (PJ).



Os factos ocorreram no dia 11 de julho na residência do casal.

"A vítima havia informado, dias antes, o suspeito, que pretendia a separação, decisão com a qual este não concordou; na data referida e presença de uma das filhas, atentou contra a vida da sua companheira, agredindo-a com uma arma branca no pescoço e provocando-lhe lesões graves", diz o comunicado da PJ.

Maiss tarde, o detido fugiu do local para um pinhal onde tentou suicidar-se, tento sido localizado e socorrido por elementos das autoridades.