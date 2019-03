Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para homem que tentou matar militares da GNR

Caso ocorreu em Palmela, distrito de Setúbal.

Por Lusa | 28.02.19

Um homem ficou em prisão preventiva por alegadamente ter tentado matar militares do Grupo de Intervenção e Operações Especiais (GIOE) da GNR, num caso que ocorreu em Palmela, distrito de Setúbal, foi esta quinta-feira anunciado.



"Os militares deram cumprimento a um mandado de detenção, onde o suspeito é indiciado pelo crime de homicídio na forma tentada por, no dia 11 de fevereiro, em Palmela, durante uma operação policial, ter apontado uma caçadeira de canos serrados a militares do GIOE", refere a GNR em comunicado.



Segundo o documento, os militares foram obrigados a efetuar um disparo que atingiu o suspeito num braço.



"O suspeito, já recuperado do ferimento, foi detido pela GNR e presente ao Tribunal Judicial de Setúbal, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva", acrescenta.