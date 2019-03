Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para homem suspeito de 21 furtos na região Centro

Homem foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Leiria.

Por Lusa | 12:24

O Tribunal de Leiria decretou prisão preventiva para um homem suspeito da prática de 21 furtos nos distritos de Leiria, Coimbra, Aveiro e Viseu, anunciou esta sexta-feira a GNR de Leiria, que deteve o homem.



Segundo um comunicado, o Comando Territorial de Leiria da GNR informa que, após ser presente ao juiz de instrução do Tribunal de Leiria, o arguido ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, tendo sido encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Leiria.



Numa nota de imprensa, o Comando Territorial de Leiria refere que, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve na terça-feira, no Porto, um homem de 31 anos, suspeito de ter praticado 21 furtos nos distritos de Leiria, Coimbra, Aveiro e Viseu.



No âmbito de uma investigação, que decorre há cerca de três meses, que incide no abastecimento de combustível com fuga e em diversos furtos em interior de estabelecimentos comerciais, interior de residências, capelas e igrejas, ocorridos entre janeiro e março, os militares da GNR deram cumprimento a um mandado de detenção e a uma busca domiciliária.



A operação permitiu recuperar vário material furtado, entre os quais duas pistolas de compressor de pintura automóvel, uma aparelhagem, um micro-ondas, uma máquina de café, uma motosserradora, um candeeiro e um missal.