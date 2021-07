Prisão preventiva para homem suspeito de matar a mulher em Torres Vedras

O Tribunal de Torres Vedras decretou esta quarta-feira prisão preventiva a um homem suspeito de ter matado a mulher neste concelho do distrito de Lisboa, disse hoje fonte judicial.

O arguido vai aguardar julgamento em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa por suspeitas do crime de homicídio, disse fonte do tribunal à agência Lusa.

No domingo, o homem terá matado a mulher na localidade da Bombardeira, segundo adiantou uma fonte policial à Lusa.

Quando os bombeiros e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras chegaram ao local, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, vindo a falecer no local, de acordo com o comandante da corporação, Fernando Barão.

De seguida, o suspeito tentou o suicídio, envenenando-se, tendo sido transportado para receber assistência no hospital de Torres Vedras, sem correr perigo de vida.

O crime está a ser investigado pela Polícia Judiciária.