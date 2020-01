Prisão preventiva para homem suspeito de matar cabeleireira à pancada em Faro

As autoridades judiciais decretaram prisão preventiva para o homem detido em Loulé por suspeitas do homicídio de uma mulher no passado mês de novembro na cidade de Faro, no Algarve, anunciou Ministério Público (MP) esta terça-feira

A detenção foi anunciada na segunda-feira pela Polícia Judiciária (PJ), que adiantou num comunicado ter identificado e detido um homem, de 43 anos, suspeito de ser o responsável pela morte violenta de uma mulher sexagenária, no interior de um estabelecimento comercial que explorava na cidade de Faro.

O Ministério Público (MP) da comarca de Faro divulgou hoje um comunicado a dar conta da aplicação da prisão preventiva ao homem, após ter sido submetido a primeiro interrogatório judicial na segunda-feira.