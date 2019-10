Os quatro homens que violaram e torturaram uma ex-modelo, durante cerca de seis horas, em Loures, ficaram em prisão preventiva.Recorde-se que foi o convite para um encontro com droga à discrição o isco usado para raptar a ex-modelo. A vítima acabou por ser levada por um grupo de quatro homens para uma casa, onde foi espancada e violada durante seis horas.Valeu a rápida intervenção da Polícia Judiciária, que duas horas e meia depois de ter sido acionada libertou a mulher e deteve dois homens. Os outros dois também foram presos horas depois, não muito longe do local do crime.O terror da ex-modelo teve início pelas 23h00 de domingo. Um amigo com quem já tinha estado várias vezes convidou-a para um encontro com a promessa de haver cocaína para consumirem juntos.