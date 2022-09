Prisão preventiva para idoso que tentou matar a mulher à facada no Barreiro

O idoso que tentou matar a mulher à facada no Barreiro esta quinta-feira ficou em prisão preventiva, de acordo com a medida aplicada pelo tribunal do Barreiro.A mulher de 78 anos poderia ter sido assassinada pelo marido, porém a PSP do Barreiro evitou a situação e salvou a vítima. Esta ficou com vários golpes de faca, sobretudo na cabeça, peito e numa mão.O homem, com 73 anos, ameaçou tentar o suicídio e encostou uma faca ao peito quando os agentes entraram na habitação onde aconteceu o crime.Com o suspeito controlado, os polícias assistiram a idosa – conseguiram controlar a hemorragia e manter a vítima consciente até à chegada das equipas do INEM e bombeiros. Foi levada ao hospital do Barreiro, onde ficou internada, já sem correr perigo de vida.