Prisão preventiva para jovem de 16 anos que violou menino de 12 anos no Centro de Acolhimento de Mirandela

Ficou em prisão preventiva o jovem de 16 anos que violou uma criança de 12, ao final do dia deste domingo, no Centro de Acolhimento de Mirandela O crime aconteceu ao final da tarde deste domingo e foi presenciado por um funcionário da instituição quando fazia a habitual ronda. Ao abrir a porta do quarto, envolveu-se em confrontos com o alegado violador e deu o alerta às autoridades.O menino de 12 anos já regressou ao Centro, onde tem estado a receber apoio psicológico. Depois da alegada violação, foi transportado para o hospital de São João, no Porto, onde realizou exames forenses.O caso está sob a alçada da Polícia Judiciária.