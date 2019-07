Prisão preventiva para jovem de 17 anos que tentou matar a mãe à facada em Oeiras

A jovem brasileira de 17 anos que tentou matar a mãe à facada enquanto esta dormia ficou em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional de Tires. A outra adolescente de 15 vai ser institucionalizada em Vila do Conde.A duas jovens engendram um plano para matar a mãe da mais velha. Estenderam lençóis na marquise de casa onde ocorreu o crime, em Leceia, Oeiras, para uma fuga mais rápida.O ataque ocorreu pelas 07h10 desta sexta-feira. A jovem brasileira, contou à PSP que acordou a tempo de ver a jovem de 15 anos com uma faca de cozinha na mão a avançar em direção a ela. Em pânico, a imigrante chamou a PSP e os bombeiros de Barcarena.A vítima de 36 anos precisou de apoio psicológico no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. Quando saiu de casa, após a filha a ter tentado matar, a imigrante verificou que a mesma, e a amiga, lhe terão vandalizado o carro, com diversas inscrições obscenas feitas a grafíti com tinta spray de cor branca.